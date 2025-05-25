Жилой дом загорелся на площади 120 кв. метров в Нижнем Новгороде

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Пожар произошел вечером 6 июня в жилом доме, рассчитанном на три семьи, на улице Интернациональной в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.
Когда первые пожарные расчёты прибыли на место, пламя уже охватило кровлю по всей площади здания. Сотрудники МЧС оперативно приступили к ликвидации огня.
Примерно в 16:55 стало известно, что пожар потушен на площади 120 квадратных метров. Погибших и пострадавших в результате этого происшествия нет.
Дознаватели МЧС уже направлены на место, им предстоит установить причины возникновения пожара.
Ранее сообщалось, что в Борском районе Нижегородской области сгорели дом, гараж и автомобиль.
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