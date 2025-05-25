Названа предварительная причина пожара в районе рынка в Канавине

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Причиной пожара в павильоне возле рынка в Канавинском районе мог стать аварийный режим работы электрооборудования. Об этом сообщили в МЧС региона.
В ведомстве отметили, что это предварительные данные.
Напомним, пожар произошел 6 июня. Торговый павильон сгорел на площади 450 кв. метров на улице Фильченкова,4. К счастью, обошлось без жертв.
Добавим, что в тот же день в Канавине произошел еще один пожар - сгорел трехквартирный жилой дом. Пострадавших нет. Жителям предложили временное жилье.
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