Названа предварительная причина пожара в районе рынка в Канавине Происшествия

Фото: МЧС по Нижегородской области

Причиной пожара в павильоне возле рынка в Канавинском районе мог стать аварийный режим работы электрооборудования. Об этом сообщили в МЧС региона.

В ведомстве отметили, что это предварительные данные.

Напомним, пожар произошел 6 июня. Торговый павильон сгорел на площади 450 кв. метров на улице Фильченкова,4. К счастью, обошлось без жертв.

Добавим, что в тот же день в Канавине произошел еще один пожар - сгорел трехквартирный жилой дом. Пострадавших нет. Жителям предложили временное жилье.