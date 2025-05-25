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Озвучен график работы ГАИ в Нижегородской области в июньские праздники

11 июня 2025 09:00  [259] Общество
Озвучен график работы ГАИ в Нижегородской области в июньские праздники

Фото: Александр Воложанин

Госавтоинспекция Нижегородской области опубликовала расписание работы своих подразделений в предстоящие выходные и праздничные дни.

В День России 12 июня все отделения ГИБДД в регионе будут закрыты — прием граждан осуществляться не будет.

Прием возобновится 13 июня. В этот день, а также 15 июня, будут работать регистрационно-экзаменационные подразделения, расположенные в районах области. Прием будет вестись по графику сменности.

Кроме того, 14 июня также станет приемным днем для всех подразделений, оказывающих государственные услуги в сфере безопасности дорожного движения.

ГИБДД рекомендует жителям заранее планировать визиты и уточнять график работы конкретных отделений на официальных сайтах или по телефону.

Ранее сообщалось, что в День России вход в Нижегородский кремль будет ограничен.

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Теги:
Госавтоинспекция График работы Праздники
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