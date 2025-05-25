Нижегородцы просят ускорить ремонт дорог, поврежденных при строительстве М-12 Общество

Нижегородцы, проживающие в районах области, где проходило строительство скоростной автомагистрали М-12, просят ускорить ремонт поврежденных автодорог.

Как рассказали НИА "Нижний Новгород" жители Вадского района, одной из главных пострадавших дорог стала "Морозовка-Щедровка-Вад".

До начала строительства М-12, по словам жителей района, эта дорога была отличная, со свежим ремонтом, однако в процессе возведения скоростной трассы проезд здесь просто "убили".

Сейчас в сторону Вада дорога напоминает "стиральную доску", состоящую из колейности, заплаток и бугров.

"Затем дорожники ее типа "починили" - наляпали на самых "убитых" отрезках заплатки, на которых машины подскакивают. Уж лучше никак, чем так. Есть немного участков на несколько метров, где обновили асфальт, но по делу, там вся дорога нуждается в таком обновлении", - считают местные.

Похожие сигналы в соцсетях поступают и от жителей Сергачского и Пильнинского районов, где также местные дороги оказались "убитыми" в процессе стройки М-12. В нижегородском правительстве ранее отмечали, что все дороги планируется восстановить.

Редакция НИА "Нижний Новгород" направила запрос в министерство транспорта Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что в 2025 году в Нижегородской области планируют восстановить около 137 км дорог, пострадавших при строительстве трассы М-12.