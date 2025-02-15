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Общество

Около 1 млрд рублей перераспределят из дорожного фонда Нижегородской области

21 февраля 2025 09:40  [141] Общество

Поправку к бюджету области в части перераспределения средств регионального дорожного фонда обсудили на комитете по транспорту и связи нижегородского Заксобрания.

Как передает корреспондент НИА "Нижний Новгород", посетивший заседание 20 февраля, речь о средствах в объеме 1,1 млрд рублей, которые нижегородский минфин предлагает направить на расходы областного бюджета. Председатель транспортного комитета ЗСНО Владимир Солдатенков выразил несогласие с таким предложением министерства финансов области.

По мнению Солдатенкова, забрав миллиард из средств дорфонда, регион существенно уменьшит объемы дорожного ремонта в 2025 году. Особенно это касается восстановления дорог, которые были повреждены при строительстве федеральной высокоскоростной трассы М-12. Парламентарий сообщил, что от жителей до сих пор поступают сообщения о разбитых местных дорогах в Навашине и Сергаче.

Министр транспорта Нижегородской области Павел Саватеев также выразил недовольство предложением коллег о перераспределении средств. По его оценке, это может негативно сказаться на дорожных ремонтах. Вместе с тем, он отметил, что специалисты нижегородского Главного управления автодорог заранее составили сметы и готовы оперативно выполнить ремонтные работы, при наличии дополнительного финансирования.

По итогам обсуждения вопроса депутаты одобрили поправку, но рекомендовали министерствам финансов и транспорта совместно выработать единую позицию по вопросу перераспределения средств дорфонда.

Ранее сообщалось, что дорогу к Анкудиновке под Нижним Новгородом отремонтируют в марте.

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Теги:
Дороги Ремонт
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