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Общество

Число отремонтированных дорог в Нижегородской области выросло вдвое с 2018 года

20 февраля 2025 13:47  [105] Общество

С 2018 года в Нижегородской области отремонтировали 6500 км автодорог. Как сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", такие данные привел 20 февраля в своем докладе министр транспорта региона Павел Саватеев, выступая на комитете по транспорту перед депутатами Заксобрания.

Глава нижегородского минтранса подчеркнул, что по итогам прошлого года в области удалось отремонтировать 597 км дорог на общую сумму в 11,9 млрд рублей. Он добавил, что благодаря участию в нацпроекте "БКД" регион смог значительно нарастить темпы ремонта дорог всех категорий, в том числе региональных, муниципальных и местных.

Отдельно Павел Саватеев отметил проблематику восстановления тех дорог, которые использовались в период строительства скоростной автомагистрали М-12. Всего в области необходимо отремонтировать 1118 км таких участков, на сегодняшний день в нормативное состояние приведено пока 418 км. По данному вопросу заключено соглашение с ГК "Автодор", подписан меморандум. Так, в планах на 2025 год госкомпания планирует за счет своих средств отремонтировать еще порядка 100 км.

Ранее сообщалось, что доля дорог, приведённых в нормативное состояние в Нижнем Новгороде, достигла 85%. Около 100 светофоров модернизировали в Нижнем Новгороде по нацпроекту БКД.

 

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Теги:
БКД Дороги
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