Нижегородский врач объяснила, в какое время солнце наименее опасно для кожи Общество

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Наиболее щадящим для пребывания на солнце считается время до 11 утра и после 4 часов дня. В эти часы уровень ультрафиолетового излучения значительно ниже, что снижает риск повреждения кожи. Об этом в беседе с ИА "Время Н" сообщила дерматовенеролог Ксения Ускова, кандидат медицинских наук и специалист Университетской клиники ПИМУ.

По словам врача, загар — это не что иное, как защитная реакция кожи на воздействие ультрафиолета. Однако чрезмерное пребывание под солнцем может обернуться ожогами, ускоренным старением, появлением пигментных пятен и даже повышением вероятности развития меланомы.

В период с 11:00 до 16:00, когда солнечная активность достигает пика, следует ограничить нахождение под прямыми лучами, особенно без защитных средств. Безопасная продолжительность пребывания на солнце в это время варьируется от 10 до 30 минут и зависит от типа кожи и уровня УФ-излучения.

Особую осторожность при нахождении на солнце следует проявлять детям, пожилым людям, а также тем, у кого светлая кожа, волосы и глаза. В зоне риска также находятся люди с большим количеством родинок, хроническими кожными заболеваниями и те, кто принимает препараты, повышающие чувствительность к ультрафиолету.

Для эффективной защиты кожи рекомендуется использовать кремы с SPF не ниже 30. Их нужно наносить за 15-20 минут до выхода на улицу и повторно каждые два часа или после купания. Также важно носить головной убор, солнцезащитные очки и пить достаточно воды, чтобы избежать обезвоживания.

Если все же произошел ожог, необходимо немедленно уйти в тень или прохладное помещение, охладить кожу водой комфортной температуры. При сильной боли возможно применение обезболивающих. Если появились пузыри или отек, следует как можно скорее обратиться к врачу.

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