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Общество

Контракт с "ДСК" по расширению Р-158 в Дальнеконстантиновском районе расторгли

10 июня 2025 14:51  [156] Общество
Контракт с ДСК по расширению Р-158 в Дальнеконстантиновском районе расторгнут

Фото: Анастасия Назарова

НИА "Нижний Новгород" - Анастасия Назарова

Контракт с подрядной организацией ООО "ДСК", выполнявшей расширение трассы Р-158 в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области, расторгнут. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе ФКУ "Упрдор Москва — Нижний Новгород".

Напомним, что в мае 2025 года подрядчик нарушил график выполнения работ по капремонту с расширением проезжей части до четырех полос на участке с 40 по 52 километр. На объекте вторую неделю нет ни рабочих, ни техники. Причем со стороны подрядчика никаких объяснений не последовало.

Согласно положениям госконтракта, заказчик направил исполнителю претензию об оплате штрафа, а также уведомление о возможном расторжении контракта по истечении десяти дней, если работы не возобновятся.

В прошлые выходные корреспондент НИА "Нижний Новгород" проезжал по указанному отрезку трассы — работы там по-прежнему не ведутся. Сегодня стало известно, что контракт был расторгнут с одностороннем порядке по инициативе заказчика. В настоящее время проводится комплекс претензионных мероприятий.

В ФКУ "Упрдор Москва — Нижний Новгород" добавили, что готовность объекта — более 60%. Из 12 километров трассы расширено примерно 8. Причем на шести километрах работы выполнены в полном объеме.

Заказчик готовит документацию для проведения конкурса по выбору подрядчика, который завершит начатое. А пока обслуживание ремонтируемого участка Р-158 будет вестись в рамках текущего содержания автодороги.

Напомним, что изначально планировалось завершить работы к ноябрю 2024 года. Затем сроки сдвинулись на весну 2025-го, а позже стало известно, что расширение трассы может растянуться до 2026 года

Кстати, расторжением контракта подрядчику ООО "ДСК" пригрозило также и Главное управление автодорог Нижегородской области, которое является заказчиком работ по ремонту старого Борского моста. В конце мая выяснилось, что исполнитель покинул объект, никак это не объяснив. 9 июня журналисты заметили некую активность на мосту. Редакция НИА "Нижний Новгород" направила запрос по данной теме, но ответ пока не получила.

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Теги:
Р-158 Ремонт дорог ФКУ Упрдор Москва - Нижний Новгород
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