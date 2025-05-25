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Общество

Ограничения на трех федеральных трассах введены в Нижегородской области

09 июня 2025 17:17  [112] Общество
Ограничения на трех федеральных трассах введены в Нижегородской области

На ряде участков федеральных автодорог в Нижегородской области продолжаются ремонтные работы, из-за чего с 9 по 15 июня вводятся временные ограничения движения транспорта. Об этом сообщает ФКУ Упрдор "Москва — Нижний Новгород".

На четырех участках трассы М-7 "Волга" (с 340-го по 342-й км, с 346-го по 348-й км, с 365-го по 366-й км и с 384-го по 399-й км) устранят деформации дорожного полотна. В связи с этим проезжую сузили, максимально допустимая скорость на участках - 50 км/ч.

Капитальный ремонт и расширение проезжей части продолжаются на трассе Р-158 "Нижний Новгород - Саратов" в Дальнеконстантиновском районе (с 40-го по 52-й км). На этом отрезке дороги движение транспорта организовано по двум полосам, при этом разрешенная скорость - до 40-50 км/ч. 

Аналогичные работы на Р-158 пройдут и в Арзамасском округе (с 77-го по 104-й км). На ремонтируемых участках проезжая часть будет сужена, а в отдельных местах организован реверс. Скоростной режим также ограничен до 50 км/ч.

На трассе Р-177 "Поветлужье" в Семеновском районе ведется капитальный ремонт моста через реку Люнда. Организована временная дорога. Движение ограничено, возможны реверс и кратковременные перекрытия до 30 минут. Максимальная скорость - 40 км/ч.

Еще один мост на трассе Р-177, через реку Зимара в Воскресенском районе, также попал в зону ремонта. Движение здесь организовано по одной полосе при ограничении скорости до 20 км/ч. Кроме того, временно запрещен проезд грузового транспорта массой более 20 тонн и нагрузкой на ось свыше 8 тонн. Водители могут объехать перекрытие по маршруту: Боковая – Красные Баки – Ядрово – Воздвиженское – Воскресенское.

Ранее сообщалось, что трамвай №18 отменят из-за масштабной реконструкции трамвайных путей на Чернопрудном кольце в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Ремонт дорог Транспортные ограничения ФКУ Упрдор Москва - Нижний Новгород
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