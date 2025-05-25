Двое мужчин утонули в Нижегородской области за один день

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Сразу два человека погибли в нижегородских водоемах за один день. Подробности предоставили в пресс-службе регионального управления МЧС.
По данным ведомства, около 11:00 10 июня сотрудники аварийно-спасательного отряда извлекли из Оки на Автозаводе тело мужчины. Личность погибшего пока не установлена.
Через четыре часа водолазы Приволжского аварийно-спасательного отряда МЧС достали тело 34-летнего мужчины с глубины 7 метров из озера в селе Поляны Бутурлинского района.
Ранее нижегородские журналисты составили рейтинг смертоносных водоемов Нижегородской области.
Также сообщалось, что Росприроднадзор обнародовал список не прошедших проверку нижегородских водоемов.
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