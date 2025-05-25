Двое мужчин утонули в Нижегородской области за один день Происшествия

Фото: МЧС по Нижегородской области

Сразу два человека погибли в нижегородских водоемах за один день. Подробности предоставили в пресс-службе регионального управления МЧС.

По данным ведомства, около 11:00 10 июня сотрудники аварийно-спасательного отряда извлекли из Оки на Автозаводе тело мужчины. Личность погибшего пока не установлена.

Через четыре часа водолазы Приволжского аварийно-спасательного отряда МЧС достали тело 34-летнего мужчины с глубины 7 метров из озера в селе Поляны Бутурлинского района.

Ранее нижегородские журналисты составили рейтинг смертоносных водоемов Нижегородской области.

Также сообщалось, что Росприроднадзор обнародовал список не прошедших проверку нижегородских водоемов.