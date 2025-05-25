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Общество

Подвижные пункты управления БПЛА создают в нижегородских лесах

11 июня 2025 11:28  [75] Общество
Подвижные пункты управления БПЛА создают в нижегородских лесах

Фото: Кира Мишина

В Нижегородской области началась разработка мобильных пунктов управления беспилотными летательными аппаратами, предназначенных для работы в лесной отрасли. Об этом сообщили в региональном министерстве лесного хозяйства.

Специализированные автомобили, в которых операторы дронов смогут работать автономно, создаются при участии экспертов ведомства. Машины оснащаются современным оборудованием, позволяющим управлять беспилотниками в полевых условиях.

Как отмечают в ведомстве, внедрение мобильных пунктов управления — важный этап на пути цифровизации отрасли. Это решение должно повысить эффективность мониторинга и защиты лесов региона.

В апреле глава минлесхоза Нижегородской области Роман Воробьев сообщал о переходе к использованию дронов для обнаружения природных возгораний. Он отметил, что беспилотники выявляют до 90% лесных пожаров, тогда как авиация фиксирует лишь около 1%.

Министр подчеркнул, что Нижегородская область станет первым регионом в России, где наблюдение за лесными пожарами будет полностью осуществляться с помощью беспилотных систем.

Ранее сообщалось, что на создание научно-производственного центра по развитию технологий гражданских БПЛА в Нижегородской области выделено более 828 млн рублей.

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Теги:
беспилотники Лесное хозяйство
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