Подвижные пункты управления БПЛА создают в нижегородских лесах

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В Нижегородской области началась разработка мобильных пунктов управления беспилотными летательными аппаратами, предназначенных для работы в лесной отрасли. Об этом сообщили в региональном министерстве лесного хозяйства.
Специализированные автомобили, в которых операторы дронов смогут работать автономно, создаются при участии экспертов ведомства. Машины оснащаются современным оборудованием, позволяющим управлять беспилотниками в полевых условиях.
Как отмечают в ведомстве, внедрение мобильных пунктов управления — важный этап на пути цифровизации отрасли. Это решение должно повысить эффективность мониторинга и защиты лесов региона.
В апреле глава минлесхоза Нижегородской области Роман Воробьев сообщал о переходе к использованию дронов для обнаружения природных возгораний. Он отметил, что беспилотники выявляют до 90% лесных пожаров, тогда как авиация фиксирует лишь около 1%.
Министр подчеркнул, что Нижегородская область станет первым регионом в России, где наблюдение за лесными пожарами будет полностью осуществляться с помощью беспилотных систем.
Ранее сообщалось, что на создание научно-производственного центра по развитию технологий гражданских БПЛА в Нижегородской области выделено более 828 млн рублей.
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