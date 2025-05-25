Нижегородцев просят не посещать леса из-за угрозы природных пожаров

В период с 9 по 16 июня 2025 года на территории Нижегородской области ожидается резкое повышение уровня пожароопасности. Об этом сообщает Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по региону.
По информации ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС", в отдельных районах региона прогнозируется установление 4 и 5 классов опасности — высокого и чрезвычайного соответственно.
Согласно данным МЧС, сохраняется риск возникновения природных возгораний, в том числе в лесах и на торфяниках. При таких условиях возможно увеличение количества очагов пожаров, их стремительное распространение, а также угроза перехода огня на населённые пункты и объекты экономики.
В ведомстве обращаются к жителям с настоятельной просьбой соблюдать меры предосторожности и строго выполнять правила пожарной безопасности.
В период действия предупреждения запрещается посещать леса, а также разводить костры и сжигать мусор на дачных участках, особенно вблизи лесных массивов. Не допускается оставлять горящие спички, непотушенные сигареты, а также стеклянные предметы, которые могут спровоцировать возгорание под солнечными лучами.
Спасатели подчеркивают: при обнаружении природного пожара необходимо немедленно сообщить о происшествии в пожарную службу и не пытаться справиться с возгоранием самостоятельно.
Ранее сообщалось, что крупный пожар произошел на предприятии по производству битума в промышленной зоне в Кстове.
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