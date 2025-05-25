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Общество

Почти тысячу кубометров мусора вывезли из Канавинского района

11 июня 2025 13:17  [1] Общество
Почти тысячу кубометров мусора вывезли из Канавинского района

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В Канавинском районе Нижнего Новгорода продолжается ликвидация несанкционированных свалок. За последние две недели подрядные организации вывезли свыше 1000 кубометров мусора. Об этом сообщили в администрации района.

По словам главы Канавинского района Артёма Иванова, работы по уборке территорий проходят в усиленном режиме. Он отметил, что значительную помощь в выявлении новых очагов загрязнения оказывают местные жители, оперативно сообщающие о местах повторного сброса отходов.

"К сожалению, находятся люди, которым безразличен родной район, и они продолжают выбрасывать мусор в неположенных местах. Мы, в свою очередь, продолжаем тесно взаимодействовать с полицией, чтобы выявлять нарушителей и пресекать незаконный сброс отходов. В том числе речь идёт о расследовании поджога свалки на улице Электровозной", — заявил Артём Иванов.

На сегодняшний день в Канавине уже удалось очистить от мусора десятки адресов. Работы завершены на улицах Электровозной, Пархоменко, Бакунина, Ухтомского, Подворной, Кузбасской, Болотникова, Фонвизина (Щорса), А. Пешкова, Тихорецкой, Ледокол "Садко"-Полоцкой, Напольно-Выставочной, Зелёной, Гордеевской, Запорожской, Зеленодольской, а также на виадуке между Московским шоссе и улицей Рябцева.

Уборка на территории района продолжается: в июне планируется ликвидация свалок на улицах Ракетной, Марата, Интернациональной, а также повторная уборка на А. Пешкова и Тихорецкой.

Помимо этого, проводится работа по устранению навалов мусора на контейнерных площадках. Вывоз отходов с этих территорий осуществляется системно, в соответствии с графиком, установленным муниципальным контрактом.

Ранее нижегородцы пожаловались на мусор около Мещерского озера.

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Теги:
Канавинский район Свалки
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