Улицу Бетанкура в Нижнем Новгороде частично закроют 14-15 июня

В Нижнем Новгороде временно перекроют несколько участков дорог в связи с проведением первого этапа Кубка России по лыжероллерам (0+). Как сообщили в пресс-службе городской администрации, ограничения будут действовать в середине июня и затронут улицу Бетанкура.
14 июня с 00:01 до 18:00 движение транспорта будет закрыто на отрезке улицы Бетанкура — от Волжской набережной до улицы Самаркандской.
На следующий день, 15 июня, с 00:01 до 15:00 перекроют другой участок этой же улицы — от Волжской набережной до Мещерского бульвара.
Для объезда можно будет воспользоваться прилегающими улицами. Водителей просят заранее ознакомиться с изменениями в схеме движения, соблюдать осторожность и следовать указаниям дорожных знаков.
Ранее сообщалось, что 12 июня вход в Нижегородский кремль будет ограничен.
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