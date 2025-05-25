Улицу Бетанкура в Нижнем Новгороде частично закроют 14-15 июня Общество

В Нижнем Новгороде временно перекроют несколько участков дорог в связи с проведением первого этапа Кубка России по лыжероллерам (0+). Как сообщили в пресс-службе городской администрации, ограничения будут действовать в середине июня и затронут улицу Бетанкура.

14 июня с 00:01 до 18:00 движение транспорта будет закрыто на отрезке улицы Бетанкура — от Волжской набережной до улицы Самаркандской.

На следующий день, 15 июня, с 00:01 до 15:00 перекроют другой участок этой же улицы — от Волжской набережной до Мещерского бульвара.

Для объезда можно будет воспользоваться прилегающими улицами. Водителей просят заранее ознакомиться с изменениями в схеме движения, соблюдать осторожность и следовать указаниям дорожных знаков.

Ранее сообщалось, что 12 июня вход в Нижегородский кремль будет ограничен.

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