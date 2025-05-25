Режим работы нижегородской канатной дороги изменится из-за Дня России Общество

Фото: Кира Мишина

Канатная дорога, соединяющая Нижний Новгород и Бор, изменит режим работы в длинные выходные из-за празднования Дня России. Об этом сообщается на официальном сайте.

Согласно праздничному расписанию, 12, 13 и 15 июня канатная дорога будет работать с 9:00 до 22:00 без перерывов.

В субботу канатка будет работать с 6:45 до 22:00, согласно привычному графику.

Ранее сообщалось, что схема движения наземного общественного транспорта также изменится из-за мероприятий (0+), приуроченных ко Дню России в Нижнем Новгороде.