Клещ заразил жителя Нижегородской области энцефалитом

В Нижегородской области зафиксирован первый с начала года случай заражения клещевым энцефалитом. Инцидент произошел в Варнавинском районе, где человека укусил инфицированный клещ.
Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора. Специалисты подтвердили диагноз после проведения лабораторных исследований.
Кроме того, по состоянию на 11 июня, в регионе выявлено 16 случаев заражения болезнью Лайма (иксодовым клещевым боррелиозом). Среди заболевших — один ребенок в возрасте 11 лет.
Все случаи заражения также прошли лабораторное подтверждение.
Медики напоминают о необходимости соблюдения мер профилактики при посещении лесов и парков. Рекомендуется носить закрытую одежду, использовать репелленты и тщательно осматривать тело после прогулок.
Особое внимание следует уделить вакцинации против клещевого энцефалита, особенно жителям районов с повышенным риском заражения.
Ранее сообщалось, что первого энцефалитного клеща в Нижегородской области в 2025 году нашли в Шахунском округе.
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