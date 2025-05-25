Клещи атакуют жителей Нижегородской области: уже более 4000 укусов Происшествия

Фото: Александр Воложанин

В медицинских учреждениях Нижегородской области продолжает фиксироваться рост числа обращений из-за укусов клещей. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

По данным на 5 июня, зарегистрировано 4022 обращений от нижегородцев, из них 1239 — от детей.

Наибольшее число пострадавших зафиксировано в городских округах Бор (263), Дзержинск (214), Павлово (210), Городец (192), Шахунья (156), Ветлужский округ (151), Уренский округ (135), Семёнов (109) и Кстово (106).

Экстренную профилактику иммуноглобулином получили 590 человек, из них 572 — дети.

Всего было исследовано 4217 клещей, из которых 3926 сняты с пострадавших. В 714 случаях у клещей обнаружены возбудители инфекций. В том числе выявлено 16 клещей, заражённых вирусом клещевого энцефалита. На текущий момент в регионе зарегистрировано 10 случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом, включая одного ребёнка 11 лет.

Прививки от клещевого вирусного энцефалита получили 7807 человек, из них 968 детей. Это составляет 114,6% от запланированного объёма вакцинации.

Ранее сообщалось, что нижегородцы пожаловались на укусы церкарий после купания в городских водоемах.