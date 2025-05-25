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Общество

Штрафы за алкоголь на детских площадках предложили увеличить до 5000 рублей

11 июня 2025 15:52  [77] Общество
Штрафы за алкоголь на детских площадках предложили увеличить до 5000 рублей

Фото: администрация Нижнего Новгорода, архив

Фракция "Справедливая Россия — За правду" предложила ужесточить меры по борьбе с распитием алкоголя на детских площадках. Об этом сообщает телеканал "360".

Лидер партии Сергей Миронов отметил, что проблема особенно остро стоит летом, когда дворы и детские площадки становятся местами для встреч взрослых.

"Сидят, шумят, распивают, детей и родителей на площадках как будто бы не замечают, и начинаются конфликты с жалобами участковым и вызовами нарядов полиции", - заявил Миронов. Он подчеркнул, что текущие штрафы в размере до 1500 рублей не являются эффективным средством борьбы с этим явлением.

Миронов предложил увеличить штрафы до 5000 рублей, а при необходимости — ещё больше. Однако он также отметил, что одними штрафами проблему не решить.По его словам, людям дорого пить алкоголь в заведениях, а сидеть дома в жару никто не захочет.

По мнению Миронова, необходимо создать специальные места для отдыха граждан, чтобы проблема распития алкоголя рядом с домами утратила свою актуальность.

Ранее депутат Госдумы Татьяна Буцкая предложила запретить алкомаркетам продавать сладости, игрушки и детские новогодние подарки, чтобы не приучать молодёжь к спиртным напиткам. Однако психолог Надежда Резенова сомневается, что эта мера поможет снизить уровень алкоголизма в стране.

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Теги:
Алкоголь Дети Штраф
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