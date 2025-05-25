Поножовщина на Щелоковском хуторе обернулась уголовным делом

Поножовщина на Щелоковском хуторе в Нижнем Новгороде обернулась уголовным делом.
Сообщалось, что инцидент произошел 9 июня возле третьего озера. На пляже отдыхала группа совсем молодых ребят. В какой-то момент к компании на велосипеде подъехал незнакомец. Он предлагал несовершеннолетним девочкам посмотреть на его интимный пирсинг. 20-летний парень заступился за школьниц. Тогда незнакомец достал нож и полоснул несколько раз по ноге заступника.
Пострадавшего увезли на скорой, а мужчина с ножом сбежал. Полиция его разыскивает.
Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области, по факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство. Мужчину, ранившего молодого человека, пока не нашли.
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