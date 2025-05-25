Поножовщина на Щелоковском хуторе обернулась уголовным делом Происшествия

Поножовщина на Щелоковском хуторе в Нижнем Новгороде обернулась уголовным делом.

Сообщалось, что инцидент произошел 9 июня возле третьего озера. На пляже отдыхала группа совсем молодых ребят. В какой-то момент к компании на велосипеде подъехал незнакомец. Он предлагал несовершеннолетним девочкам посмотреть на его интимный пирсинг. 20-летний парень заступился за школьниц. Тогда незнакомец достал нож и полоснул несколько раз по ноге заступника.

Пострадавшего увезли на скорой, а мужчина с ножом сбежал. Полиция его разыскивает.

Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области, по факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство. Мужчину, ранившего молодого человека, пока не нашли.