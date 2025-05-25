Незнакомец изрезал 20-летнего нижегородца ножом на Щелоковском хуторе

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Мужчина на оранжевом велосипеде изрезал 20-летнего нижегородца ножом во время отдыха на Третьем озере Щелоковского хутора. Об этом сообщает телеграм-канал Ni Mash.
По данным источника, группа молодых ребят отмечала день рождения в рекреационной зоне. В какой-то момент к ним подошел незнакомец. Он, по словам очевидцев, засматривался на девочек, которым 12-14 лет. А после вовсе предложил посмотреть на его интимный пирсинг.
За несовершеннолетних вступился взрослый парень. Он ударил извращенца по лицу, а тот достал нож и полоснул по ноге. Пострадавшего увезли на скорой. Мужчина же уехал прочь.
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