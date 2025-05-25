Мэппинг в честь Дня России появится на Нижегородском кремле Общество

Фото: компания Dreamlaser

В День России нижегородцы смогут увидеть масштабное светового шоу (0+), которое будет транслироваться на внешней стене Нижегородского кремля — между Часовой и Тайницкой башнями.

Мэппинг будет посвящен многообразию культурных кодов и ценностей России. Среди волн красного и синего цветов зрители увидят узнаваемые архитектурные символы страны: Казанский собор, Большой театр, монумент "Родина-мать зовет" и другие знаковые достопримечательности из разных уголков России.

В световом шоу также отобразится и природное разнообразие страны. Маленький поезд, путешествующий через города, деревни, леса и горы станет символом единства географических пространств России.

В финальной части шоу стены кремля преобразятся в живой народный орнамент, вдохновленный хохломской росписью. Узоры будут выполнены в традиционной стилистике, но с использованием цветов российского флага.

Световое шоу можно посмотреть с 21:20 12 июня до 2:00 13 июня.

Ранее сообщалось, что телебашня в Нижнем Новгороде также будет украшена праздничной архитектурно-художественной подсветкой.