Нижегородская телебашня окрасится в российский триколор в День России

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12 июня телебашня в Нижнем Новгороде будет украшена праздничной архитектурно-художественной подсветкой. Об этом сообщает Нижегородский областной радиотелевизионный передающий центр.
Иллюминация включится в 21:30 и станет частью праздничного видеосценария, посвященного Дню России.
Главным элементом светового шоу станет динамическая подсветка в цветах российского триколора.
На гранях телебашни появятся элементы государственной и региональной символики. Кроме того, на медиафасаде будут показаны силуэты двух известных башен: Спасской — из московского Кремля, и Дмитриевской — из нижегородского.
Бегущая строка "12 июня – День России" на медиафасаде завершит композицию инсталяции.
Ранее сообщалось, что группа Pizza станет хедлайнером праздничного концерта (0+) в честь Дня России в Нижнем Новгороде.
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