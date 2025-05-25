Нижегородская телебашня окрасится в российский триколор в День России Общество

Фото: филиал РТРС

12 июня телебашня в Нижнем Новгороде будет украшена праздничной архитектурно-художественной подсветкой. Об этом сообщает Нижегородский областной радиотелевизионный передающий центр.

Иллюминация включится в 21:30 и станет частью праздничного видеосценария, посвященного Дню России.

Главным элементом светового шоу станет динамическая подсветка в цветах российского триколора.

На гранях телебашни появятся элементы государственной и региональной символики. Кроме того, на медиафасаде будут показаны силуэты двух известных башен: Спасской — из московского Кремля, и Дмитриевской — из нижегородского.

Бегущая строка "12 июня – День России" на медиафасаде завершит композицию инсталяции.

Ранее сообщалось, что группа Pizza станет хедлайнером праздничного концерта (0+) в честь Дня России в Нижнем Новгороде.