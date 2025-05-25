Нижегородская канатка временно не работает из-за непогоды Общество

Нижегородская канатная дорога временно приостановила работа из-за плохих погодных условий 14 июня. Об этом сообщает автоинформатор воздушной переправы.

Информации о возобновлении работы пока нет.

По прогнозу погоды, в Нижнем Новгороде ожидаются ливни и грозы.

Напомним, что в апреле канатка была модернизирована. С 1 мая она заработала вновь. Теперь у канатной дороги 56 современных кабинок с ЖК-дисплеями, динамиками и USB-разъемами для зарядки гаджетов.