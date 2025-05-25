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Общество

Ливни и град накроют Нижегородскую область

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Ливни и град накроют Нижегородскую область

Ливни и град накроют Нижегородскую область. Об этом сообщает ЦУКС МЧС по региону.

Согласно информации, предоставленной ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС", в течение ближайших часов 13 июня и с сохранением до конца дня на территории Нижегородской области, включая Нижний Новгород, прогнозируются сильные дожди. В ряде районов возможен град.

В связи с ухудшением погодных условий возрастает вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций. Среди потенциальных последствий — подтопления, вызванные засорением ливневой канализации и неисправностью дренажных систем, затопление пониженных участков дорог, мостов, линий электропередачи и связи, а также сельскохозяйственных угодий.

Кроме того, неблагоприятная погода может привести к увеличению количества дорожно-транспортных происшествий, перебоям в работе общественного и личного транспорта, сбоям в жилищно-коммунальной сфере и энергетике. Также не исключены оползни и смывы на склонах.

ГУ МЧС России по Нижегородской области призывает граждан соблюдать меры предосторожности.

"Если вы находитесь на улице, постарайтесь укрыться в безопасном месте. В случае отсутствия укрытия — защитите голову от града с помощью подручных средств: сумки, одежды или рук", — рекомендуют спасатели.

Водителям советуют снизить скорость движения, так как из-за осадков ухудшается видимость, размываются обочины и грунтовые дороги, повышается риск заносов и скольжения.

Также гражданам настоятельно рекомендуют избегать низин и других потенциально опасных участков местности.

Ранее сообщалось, что выходные в Нижнем Новгороде будут пасмурными и дождливыми. 

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Теги:
МЧС Погода Прогноз
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