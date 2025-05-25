Дожди накроют Нижний Новгород на следующей неделе Общество

Жителей Нижнего Новгорода на следующей неделе ждет дождливая и пасмурная погода — такие данные приводит сервис "Яндекс Погода".

В понедельник, 16 июня, в течение дня пройдут дожди, а вечером возможна гроза. Температура воздуха поднимется до +22 градусов, ночью ожидается около +14, осадков не прогнозируется.

Во вторник, 17 июня, будет облачно, но без дождей. Днем воздух прогреется до +20, ночью температура опустится до +12 градусов.

В среду, 18 июня, сохранится облачная погода. Осадков не ожидается. Днем синоптики обещают до +22, ночью — +15.

В четверг, 19 июня, в городе пройдут дожди, которые продолжатся и ночью. Температура днем составит около +20, ночью — до +14.

Пятница, 20 июня, также будет дождливой. Дневная температура достигнет +20, ночью похолодает до +13 градусов.

В выходные, 21 и 22 июня, осадки сохранятся. В субботу дождь пройдет днем, а в воскресенье — утром, днем и вечером. Температура останется прохладной: днем — до +16, ночью — около +10 в субботу и +12 в воскресенье.

Ранее сообщалось, что июнь в Нижегородской области будет с переменчивой и непростой погодой. Средняя температура месяца будет в пределах нормы — от +16 до +18 °C, возможны заморозки, резкие потепления и кратковременные ливни с грозами и шквалистым ветром.