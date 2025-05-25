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Общество

Жители Нижнего Новгорода зажгут свечи в память о героях Великой Отечественной войны

15 июня 2025 15:23  [525] Общество
Жители Нижнего Новгорода зажгут свечи в память о героях Великой Отечественной войны

Фото: НРО ВОД "Волонтеры Победы"

В ночь с 21 на 22 июня в Нижнем Новгороде пройдут памятные акции "Свеча Памяти" и "Огненные картины войны", приуроченные ко Дню памяти и скорби. Об этом сообщили в НРО ВОД "Волонтеры Победы". 

В 4:00 утра у Вечного огня в Нижегородском кремле волонтёры и неравнодушные горожане соберутся, чтобы зажечь свечи и почтить минутой молчания память павших в годы Великой Отечественной войны. Именно в этот час 84 года назад началось одно из самых трагичных событий в истории страны — нападение фашистской Германии на Советский Союз. В организации уточнили, что "Свеча памяти" проводится по всей России и во многих странах мира.

Одновременно в Парке Победы состоится международная акция "Огненные картины войны". Волонтёры выложат инсталляцию из свечей, посвящённую судьбоносным событиям военных лет.

Эта акция проводится пятый год подряд и стала важной частью народной традиции. Она зародилась в Год памяти и славы — в 2020 году, когда отмечалось 75-летие Победы. С тех пор тысячи людей по всей стране ежегодно присоединяются к ней, чтобы выразить благодарность тем, кто отстоял свободу и независимость Родины.

Организаторами мероприятий выступают Нижегородское региональное отделение Всероссийского общественного движения "Волонтёры Победы", АНО "Дом народного единства" и военно-патриотический центр "Авангард" при поддержке правительства Нижегородской области.

Программа включает митинг памяти, возложение цветов и создание огненной картины, которую зажжёт нижегородская молодёжь.

Принять участие может каждый желающий. Актуальная информация о мероприятиях публикуется в группе "ВКонтакте" и телеграм-канале Волонтёров Победы Нижегородской области.

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Теги:
Акции ВОВ Памятные даты
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