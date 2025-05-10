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Общество

Фоторепортаж: как Нижний Новгород отпраздновал 80-летие Победы

10 мая 2025 17:10  [135] Общество

Вчера Нижний Новгород с размахом отпраздновал 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Утром по традиции прошел военный парад, а который продолжился днем на воде и в воздухе. 

А вечером местом празднования 9 Мая стала площадка перед катером "Герой" у подножия Чкаловской лестницы. Там состоялись народный концерт "Военные песни у Кремля", историческая оратория "Вехи Победы", выступление известного артиста Сергея Безрукова и масштабное шоу Ильи Авербуха. Финальным аккордом празднования стал салют. 

Как это было — в нашем фоторепортаже. 

Фото: Александр Воложанин

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День Победы 2025
День Победы 2025
День Победы 2025
День Победы 2025
День Победы 2025
День Победы 2025
День Победы 2025
День Победы 2025
День Победы 2025
День Победы 2025
День Победы 2025
День Победы 2025
День Победы 2025
День Победы 2025
День Победы 2025
День Победы 2025
День Победы 2025
День Победы 2025
День Победы 2025
День Победы 2025
День Победы 2025
День Победы 2025
День Победы 2025
День Победы 2025
День Победы 2025
День Победы 2025
День Победы 2025
День Победы 2025
День Победы 2025
День Победы 2025
День Победы 2025
День Победы 2025
День Победы 2025
День Победы 2025
День Победы 2025
День Победы 2025
День Победы 2025
День Победы 2025
День Победы 2025

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Теги:
9 мая День Победы Концерты
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Фоторепортажи
Как Нижний Новгород отпраздновал 80-летие Победы
10 мая 2025 17:10Фоторепортаж: как Нижний Новгород отпраздновал 80-летие Победы
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