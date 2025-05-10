Фоторепортаж: как Нижний Новгород отпраздновал 80-летие Победы

Вчера Нижний Новгород с размахом отпраздновал 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Утром по традиции прошел военный парад, а который продолжился днем на воде и в воздухе.
А вечером местом празднования 9 Мая стала площадка перед катером "Герой" у подножия Чкаловской лестницы. Там состоялись народный концерт "Военные песни у Кремля", историческая оратория "Вехи Победы", выступление известного артиста Сергея Безрукова и масштабное шоу Ильи Авербуха. Финальным аккордом празднования стал салют.
Как это было — в нашем фоторепортаже.
Фото: Александр Воложанин
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