Слух о решении Госдумы заблокировать Telegram в России опровергли

В социальных сетях и мессенджерах появилась информация о планах Госдумы заблокировать Telegram в России. Утверждалось, что это произойдет с 1 сентября, а некоторые депутаты уже якобы выступили с соответствующими призывами. Однако эти сообщения оказались фейковыми, выяснил телеканал "360".
Распространение ложной информации связано с тем, что Госдума приняла закон о запуске отечественного мессенджера Max. С осени это приложение станет обязательным для установки на все новые смартфоны, продаваемые в России. Но в связи с этим власти не планируют ограничивать работу каких-то мессенджеров.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг слухи о блокировке Telegram, заявив, что таких планов нет.
Первый заместитель председателя IT-комитета Госдумы Антон Горелкин подчеркнул, что задача национального мессенджера Max — стать конкурентоспособным, а интеграция с госуслугами даст ему преимущества.
Горелкин отметил, что если Telegram будет в своей работе соблюдать российские законы, то никакие блокировки ему не грозят.
Как сообщалось ранее, Минцифры не планирует обязательную регистрацию в национальном мессенджере по паспорту, заявил глава ведомства Максут Шадаев на заседании Госдумы 9 июня. Регистрация будет осуществляться через номер телефона.
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