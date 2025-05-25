Слух о решении Госдумы заблокировать Telegram в России опровергли Общество

В социальных сетях и мессенджерах появилась информация о планах Госдумы заблокировать Telegram в России. Утверждалось, что это произойдет с 1 сентября, а некоторые депутаты уже якобы выступили с соответствующими призывами. Однако эти сообщения оказались фейковыми, выяснил телеканал "360".

Распространение ложной информации связано с тем, что Госдума приняла закон о запуске отечественного мессенджера Max. С осени это приложение станет обязательным для установки на все новые смартфоны, продаваемые в России. Но в связи с этим власти не планируют ограничивать работу каких-то мессенджеров.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг слухи о блокировке Telegram, заявив, что таких планов нет.

Первый заместитель председателя IT-комитета Госдумы Антон Горелкин подчеркнул, что задача национального мессенджера Max — стать конкурентоспособным, а интеграция с госуслугами даст ему преимущества.

Горелкин отметил, что если Telegram будет в своей работе соблюдать российские законы, то никакие блокировки ему не грозят.

Как сообщалось ранее, Минцифры не планирует обязательную регистрацию в национальном мессенджере по паспорту, заявил глава ведомства Максут Шадаев на заседании Госдумы 9 июня. Регистрация будет осуществляться через номер телефона.