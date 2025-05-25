Еще четыре нижегородца вернулись домой после украинского плена Общество

Четверо жителей Нижегородской области, а также один гражданин Беларуси, были освобождены из украинского плена в рамках недавнего обмена военнопленными. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Оксана Кислицына.

По ее словам, возвращение стало возможным благодаря договоренностям, достигнутым в Стамбуле. Последние дни стали временем ожидания и надежды, завершившимися долгожданной новостью — освобожденные смогли вернуться на родину.

"И вот — счастливые новости: четверо нижегородцев и один гражданин Беларуси, родственники которых обращались к нам за помощью, наконец-то вернулись в эти дни на Родину. Мы очень рады, что люди, прошедшие тяжелые испытания, снова дома, на родной земле!" — написала Кислицына в социальной сети.

Омбудсмен выразила признательность федеральному уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой и её команде, а также поблагодарила Министерство обороны России и все ведомства, принимавшие участие в организации обмена.

Ранее двое бойцов из Нижегородской области смогли вернуться домой после обмена пленными.