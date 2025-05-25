Нижегородцам рассказали, что такое "зуд купальщика" и как его избежать
Где в Нижегородской области больше всего заболевших ВИЧ
Полная программа празднования Дня России в Нижнем Новгороде
Какие изменения в законодательстве начали действовать с июня 2025 года
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Спорт
16 июня 2025 19:38  [260] Глеб Никитин встретился с новым наставником ФК "Пари НН"
16 июня 2025 18:17  [294] РФС оставил ФК "Пари НН" в РПЛ
15 июня 2025 17:02  [566] Фасад и крышу малого спортзала стадиона "Радий" отремонтируют в Нижнем Новгороде  
15 июня 2025 10:15  [402] Всадники России и Беларуси сразились за Кубок губернатора Нижегородской области
14 июня 2025 18:40  [545] ФК "Волна" вничью сыграл с "Акроном-2"
14 июня 2025 13:10  [1612] Мелик-Гусейнов заявил, что "Пари НН" готов к любому решению РФС
12 июня 2025 19:00  [801] ФК "Пари НН" расторг контракт с Виктором Ганчаренко
12 июня 2025 16:35  [754] Нижний Новгород примет этап Кубка России по лыжероллерам
12 июня 2025 14:20  [702] ВК АСК сохранит тренерский штаб на сезон 2025/2026
12 июня 2025 10:30  [1349] ХК "Торпедо" продолжает формировать тренерский штаб
Спорт

Глеб Никитин встретился с новым наставником ФК "Пари НН"

16 июня 2025 19:38  [260] Спорт
Глеб Никитин встретился с новым наставником ФК Пари НН

Фото: Telegram-канал Глеба Никитина

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел встречу с Алексеем Шпилевским, недавно назначенным главным тренером футбольного клуба "Пари НН". Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

По словам Никитина, несмотря на молодой возраст, Шпилевский обладает серьезным профессиональным багажом. Он прошел обучение в системе европейского футбола, впитав немецкий подход к подготовке. Карьеру игрока ему пришлось завершить из-за травмы спины, однако уже в 2006 году он стал самым молодым обладателем тренерской лицензии категории "А" в Германии.

Глава региона подчеркнул, что новый наставник клуба умеет находить общий язык с молодежью и имеет значительный опыт работы с юношескими командами немецких клубов.

Никитин также отметил, что Шпилевский добивался серьезных успехов на международной арене. Под его руководством казахстанский "Кайрат" завоевал серебряные медали и стал чемпионом страны, а кипрский "Арис" впервые в истории клуба стал чемпионом Кипра, выиграл Суперкубок и пробился в групповой этап Лиги Европы УЕФА.

Особое внимание губернатор обратил на философию тренера. По его словам, Шпилевский строит игру, основываясь на доверии к интуиции футболистов и предоставляя им свободу действий. При этом он делает ставку на интенсивный и динамичный стиль игры.

Никитин выразил надежду, что под руководством нового тренера "Пари НН" сможет выйти на качественно новый уровень.

Напомним, что футбольный клуб "Пари Нижний Новгород" решением РФС остался в премьер-лиге, заняв место подмосковных "Химок", которые лишились лицензии. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Глеб Никитин Назначения ФК Пари НН
Поделиться:
Новости по теме
12 июня 2025 19:00  [801] ФК "Пари НН" расторг контракт с Виктором Ганчаренко
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон Беги, герой!: ищите себя на фото
25 мая 2025 16:25В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон "Беги, герой!": ищите себя на фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных