Глеб Никитин встретился с новым наставником ФК "Пари НН" Спорт

Фото: Telegram-канал Глеба Никитина

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел встречу с Алексеем Шпилевским, недавно назначенным главным тренером футбольного клуба "Пари НН". Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

По словам Никитина, несмотря на молодой возраст, Шпилевский обладает серьезным профессиональным багажом. Он прошел обучение в системе европейского футбола, впитав немецкий подход к подготовке. Карьеру игрока ему пришлось завершить из-за травмы спины, однако уже в 2006 году он стал самым молодым обладателем тренерской лицензии категории "А" в Германии.

Глава региона подчеркнул, что новый наставник клуба умеет находить общий язык с молодежью и имеет значительный опыт работы с юношескими командами немецких клубов.

Никитин также отметил, что Шпилевский добивался серьезных успехов на международной арене. Под его руководством казахстанский "Кайрат" завоевал серебряные медали и стал чемпионом страны, а кипрский "Арис" впервые в истории клуба стал чемпионом Кипра, выиграл Суперкубок и пробился в групповой этап Лиги Европы УЕФА.

Особое внимание губернатор обратил на философию тренера. По его словам, Шпилевский строит игру, основываясь на доверии к интуиции футболистов и предоставляя им свободу действий. При этом он делает ставку на интенсивный и динамичный стиль игры.

Никитин выразил надежду, что под руководством нового тренера "Пари НН" сможет выйти на качественно новый уровень.

Напомним, что футбольный клуб "Пари Нижний Новгород" решением РФС остался в премьер-лиге, заняв место подмосковных "Химок", которые лишились лицензии.