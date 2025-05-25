ФК "Пари НН" расторг контракт с Виктором Ганчаренко Спорт

Фото: ФК "Пари НН"

Нижегородский футбольный клуб "Пари Нижний Новгород" объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером команды Виктором Ганчаренко. Контракт с 48-летним специалистом расторгнут досрочно. Об этом сообщается в соцсетях клуба.

Изменения затронули и остальной тренерский штаб. Вместе с Ганчаренко клуб покидают его помощники — старший тренер Александр Ермакович и тренер по физической подготовке Руслан Зубик. Также завершена работа итальянского специалиста Андреа Бьянки, чей контракт подошел к завершению.

Напомним, Ганчаренко возглавил "Пари НН" в осенью 2024 года в непростый момент сезона. Под его руководством команда заняла 13-е место в турнирной таблице и получила право сыграть в переходных матчах.

"Пари НН" благодарит Виктора Ганчаренко, Александра Ермаковича, Руслана Зубика и Андреа Бьянки за профессионализм и проделанную работу. Мы желаем специалистам удачи и успехов в дальнейшей карьере. Будем рады новым встречам на нижегородской земле!” - написали представители клуба.

Претендентами на должность нового главного тренера команды рассматриваются Марцел Личка, Игорь Осинькин и экс-наставник "Химки" Франк Артига.