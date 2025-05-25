ФК "Пари НН" расторг контракт с Виктором Ганчаренко

Фото:
Нижегородский футбольный клуб "Пари Нижний Новгород" объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером команды Виктором Ганчаренко. Контракт с 48-летним специалистом расторгнут досрочно. Об этом сообщается в соцсетях клуба.
Изменения затронули и остальной тренерский штаб. Вместе с Ганчаренко клуб покидают его помощники — старший тренер Александр Ермакович и тренер по физической подготовке Руслан Зубик. Также завершена работа итальянского специалиста Андреа Бьянки, чей контракт подошел к завершению.
Напомним, Ганчаренко возглавил "Пари НН" в осенью 2024 года в непростый момент сезона. Под его руководством команда заняла 13-е место в турнирной таблице и получила право сыграть в переходных матчах.
"Пари НН" благодарит Виктора Ганчаренко, Александра Ермаковича, Руслана Зубика и Андреа Бьянки за профессионализм и проделанную работу. Мы желаем специалистам удачи и успехов в дальнейшей карьере. Будем рады новым встречам на нижегородской земле!” - написали представители клуба.
Претендентами на должность нового главного тренера команды рассматриваются Марцел Личка, Игорь Осинькин и экс-наставник "Химки" Франк Артига.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+