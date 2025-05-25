Какие изменения в законодательстве начали действовать с июня 2025 года
Полная программа празднования Дня России в Нижнем Новгороде
Где в Нижегородской области больше всего заболевших ВИЧ
Нижегородцам рассказали, что такое "зуд купальщика" и как его избежать
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Спорт
12 июня 2025 19:00  [105] ФК "Пари НН" расторг контракт с Виктором Ганчаренко
12 июня 2025 16:35  [148] Нижний Новгород примет этап Кубка России по лыжероллерам
12 июня 2025 14:20  [163] ВК АСК сохранит тренерский штаб на сезон 2025/2026
12 июня 2025 10:30  [736] ХК "Торпедо" продолжает формировать тренерский штаб
11 июня 2025 13:46  [363] Опубликованы эскизы зон отдыха в ледовом дворце на Стрелке
11 июня 2025 11:16  [390] ХК "Торпедо" назначил нового тренера по физподготовке
11 июня 2025 10:25  [601] Путину доложили о доступности занятий спортом для нижегородских пенсионеров
11 июня 2025 10:13  [395] Минспорта Нижегородской области создаст стандарты качества для частных клубов
11 июня 2025 09:46  [458] Артига попал в шорт-лист кандидатов на пост тренера "Пари НН"
10 июня 2025 15:51  [349] Семейный фестиваль "Парус СВОих" впервые состоялся в Нижегородской области
Спорт

ФК "Пари НН" расторг контракт с Виктором Ганчаренко

12 июня 2025 19:00  [105] Спорт
ФК Пари НН расторг контракт с Виктором Ганчаренко

Фото: ФК "Пари НН"

Нижегородский футбольный клуб "Пари Нижний Новгород" объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером команды Виктором Ганчаренко. Контракт с 48-летним специалистом расторгнут досрочно. Об этом сообщается в соцсетях клуба.

Изменения затронули и остальной тренерский штаб. Вместе с Ганчаренко клуб покидают его помощники — старший тренер Александр Ермакович и тренер по физической подготовке Руслан Зубик. Также завершена работа итальянского специалиста Андреа Бьянки, чей контракт подошел к завершению. 

Напомним, Ганчаренко возглавил "Пари НН" в осенью 2024 года в непростый момент сезона. Под его руководством команда заняла 13-е место в турнирной таблице и получила право сыграть в переходных матчах.

"Пари НН" благодарит Виктора Ганчаренко, Александра Ермаковича, Руслана Зубика и Андреа Бьянки за профессионализм и проделанную работу. Мы желаем специалистам удачи и успехов в дальнейшей карьере. Будем рады новым встречам на нижегородской земле!” - написали представители клуба.

Претендентами на должность нового главного тренера команды рассматриваются Марцел Личка, Игорь Осинькин и экс-наставник "Химки" Франк Артига.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Спорт ФК Пари НН Футбол
Поделиться:
Новости по теме
03 июня 2025 10:38  [1078] "Пари НН" может вернуться в РПЛ из-за проблем с лицензией у другого клуба
21 мая 2025 18:03  [1467] Нижегородцы раскритиковали переименование стадиона на Стрелке
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон Беги, герой!: ищите себя на фото
25 мая 2025 16:25В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон "Беги, герой!": ищите себя на фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных