РФС оставил ФК "Пари НН" в РПЛ

Бюро исполкома Российского футбольного союза утвердило состав участников Российской премьер-лиги на сезон 2025-2026. Об этом сообщается на официальном сайте РФС.
Футбольный клуб "Пари Нижний Новгород" остался в лиге, заняв место подмосковных "Химок", которые лишились лицензии.
Будущий сезон, который стартует 18 июня, станет пятым сезоном для команды в РПЛ.
Напомним, ранее "Пари НН" вылетел из РПЛ по итогам стыковых матчей.
Ранее руководство клуба объявило об отставке главного тренера Виктора Ганчаренко.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+