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Спорт

РФС оставил ФК "Пари НН" в РПЛ

16 июня 2025 18:17  [291] Спорт
РФС оставил ФК Пари НН в РПЛ

Бюро исполкома Российского футбольного союза утвердило состав участников Российской премьер-лиги на сезон 2025-2026. Об этом сообщается на официальном сайте РФС.

Футбольный клуб "Пари Нижний Новгород" остался в лиге, заняв место подмосковных "Химок", которые лишились лицензии. 

Будущий сезон, который стартует 18 июня, станет пятым сезоном для команды в РПЛ. 

Напомним, ранее "Пари НН" вылетел из РПЛ по итогам стыковых матчей.

Ранее руководство клуба объявило об отставке главного тренера Виктора Ганчаренко. 

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Теги:
Спорт ФК Пари НН Футбол
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