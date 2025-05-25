РФС оставил ФК "Пари НН" в РПЛ Спорт

Бюро исполкома Российского футбольного союза утвердило состав участников Российской премьер-лиги на сезон 2025-2026. Об этом сообщается на официальном сайте РФС.

Футбольный клуб "Пари Нижний Новгород" остался в лиге, заняв место подмосковных "Химок", которые лишились лицензии.

Будущий сезон, который стартует 18 июня, станет пятым сезоном для команды в РПЛ.

Напомним, ранее "Пари НН" вылетел из РПЛ по итогам стыковых матчей.

Ранее руководство клуба объявило об отставке главного тренера Виктора Ганчаренко.