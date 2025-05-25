Международный телекинофорум "Новая реальность" открылся в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Кира Мишина

В Нижнем Новгороде стартовал Международный телекинофорум "Новая реальность" (18+), объединивший документалистов, операторов и тележурналистов из десятков регионов России и зарубежья.

В этом году форум проходит в четвёртый раз и впервые в столице Приволжья — на площадке отреставрированного кинотеатра "Рекорд".

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и правительства Нижегородской области. В программе — конкурсные показы, мастер-классы, профессиональные дискуссии и встречи с признанными мастерами теле- и киноиндустрии. Участие в мероприятиях бесплатное, требуется регистрация на официальном сайте форума.

Президент телекинофорума и председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв подчеркнул, что провести форум в Нижнем Новгороде предложил губернатор региона Глеб Никитин.

"Нам очень повезло провести фестиваль в этом прекрасном, отреставрированном, старом, известном на весь регион кинотеатре", - сказал он и добавил, что столица Приволжья активно развивается, становится всё более привлекательной для туристов и культурных инициатив.

По словам Владимира Соловьева, с каждым годом на конкурс поступает всё больше интересных и глубоких работ.

"В принципе, для газетного журналиста наступает момент, когда человек решает написать книгу, а для журналистов телевизионных выступает момент, когда хочется сделать документальный фильм, потому что репортаж пролетает за сутки, а документальный фильм – это, можно сказать, надолго, если не навсегда", - отметил он.

В этом году на форум поступило несколько сотен заявок, жюри выбрало 72 финалиста из 36 регионов России, а также из Абхазии и Беларуси. Работы представлены в десяти основных и нескольких специальных номинациях, включая "Лучший документальный фильм", "Лучшая операторская работа", "В зоне СВО", "Великой Победе – 80" и другие. Среди финалистов есть и представители Нижегородской области — их проекты вошли в шорт-лист.

Министр информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации Нижегородской области Полина Буянова поприветствовала участников и отметила, что форум идеально вписался в череду международных событий в Нижнем Новгороде.

"Буквально неделю назад мы принимали Михаила Мишустина и половину правительства, на следующей неделе регион проводит форум Россия — Белоруссия. Поэтому, мне кажется, это идеальное попадание форума в череду важных мероприятий", - подчеркнула она.

Фестиваль открыла документальная лента "Аврора. История кинотеатра", созданная журналистами "Петербургского дневника". Фильм посвящён 110-летию легендарного кинотеатра "Аврора" и рассказывает о его пути от Петербурга начала XX века до современности. Перед началом показа Владимир Соловьев отметил, что нарушит традиции награждать всех в завершении фестиваля, и вручил главному редактору редакции Кириллу Смирнову статуэтку и диплом.

Особое внимание организаторы уделили образовательной части форума. В течение двух дней участники смогут посетить мастер-классы от ведущих специалистов отрасли. Среди спикеров — главный редактор телеканала "Москва-24" Алексей Шугарев и военный корреспондент Марьяна Наумова, которая поделится опытом работы в зоне боевых действий.

"Для нас важно, чтобы в программе наших форумов были мастер-классы. В уставе союза журналистов России записано, что мы должны повышать образовательный уровень наших коллег. Кроме того, фестиваль позволяет журналистам из разных регионов встречаться, обмениваться опытом, вдохновляться. Это даёт толчок к новым проектам и творческим коллаборациям", — добавил Владимир Соловьёв. Он также сообщил, что фестиваль будет развиваться и, возможно, станет ежегодным событием в культурной жизни Нижнего Новгорода.

Победителей Международного телекинофорума "Новая реальность" объявят 19 июня на торжественной церемонии награждения.