Нижегородка фиктивно прописала 7 мигрантов в Канавине Происшествия

В Нижнем Новгороде 37-летняя жительница Канавинского района оказалась фигуранткой уголовного дела за фиктивную постановку на миграционный учет семи иностранных граждан.

Как сообщили в Главном управлении МВД России по Нижегородской области, женщина, ранее не имевшая проблем с законом, за денежное вознаграждение оформила регистрацию иностранцев по адресу своей квартиры на улице Витебской. При этом ей было достоверно известно, что фактически проживать в указанном жилье они не собираются.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 322.3 Уголовного кодекса РФ, предусматривающей ответственность за фиктивную постановку на учет иностранного гражданина по месту пребывания.

На время следственных мероприятий в отношении женщины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и обязательства о надлежащем поведении.

Ранее в Автозаводском районе Нижнего Новгорода было возбуждено уголовное дело в отношении 56-летней местной жительницы, подозреваемой в фиктивной постановке на миграционный учет иностранных граждан.