Нижегородка фиктивно прописала в своей квартире 9 мигрантов

Жительница Нижнего Новгорода стала фигуранткой уголовного дела по факту фиктивной постановки на миграционный учёт иностранных граждан. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.
Участковый полиции установил, что 49-летняя женщина, проживающая на улице Красноуральской, за денежное вознаграждение зарегистрировала в своей квартире девять иностранцев, заведомо зная, что фактически проживать они там не будут. Жилое помещение им предоставлено не было.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 322.3 УК РФ — "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации".
В настоящее время подозреваемая находится под подпиской о невыезде. Ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет. Расследование продолжается.
Ранее сообщалось, что нижегородец фиктивно прописал в своей квартире на улице Автомеханической 9 мигрантов.
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