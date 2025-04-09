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Происшествия

Нижегородка фиктивно прописала в своей квартире 9 мигрантов

10 апреля 2025 11:45  [105] Происшествия
Нижегородка фиктивно прописала в своей квартире 9 мигрантов

Жительница Нижнего Новгорода стала фигуранткой уголовного дела по факту фиктивной постановки на миграционный учёт иностранных граждан. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Участковый полиции установил, что 49-летняя женщина, проживающая на улице Красноуральской, за денежное вознаграждение зарегистрировала в своей квартире девять иностранцев, заведомо зная, что фактически проживать они там не будут. Жилое помещение им предоставлено не было.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 322.3 УК РФ — "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации".

В настоящее время подозреваемая находится под подпиской о невыезде. Ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что нижегородец фиктивно прописал в своей квартире на улице Автомеханической 9 мигрантов.

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Теги:
МВД Мигранты Уголовное дело
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