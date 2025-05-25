Болельщики оформили более 147 тысяч фан-карт в Нижнем Новгороде Спорт

Более 147 тысяч "Карт болельщика" оформили жители Нижегородской области и гости региона с начала действия инициативы. Документ остается обязательным для посещения матчей Российской премьер-лиги, включая домашние игры ФК "Пари Нижний Новгород".

Как отметил министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло, несмотря на сложный сезон, команда сохранила прописку в РПЛ, а значит, стадион "Нижний Новгород" продолжит принимать матчи на высшем уровне.

"Карта болельщика" не только обеспечивает безопасность на стадионе, но и делает процесс покупки билетов и прохода на трибуны более удобным. Оформляется она один раз и сохраняется в личном кабинете на портале «Госуслуги». Для входа на матч достаточно предъявить QR-код билета.

Подать заявку на получение карты можно как онлайн через портал "Госуслуги", так и очно в любом отделении МФЦ в регионе. Кроме того, специалисты многофункциональных центров выезжали на стадион, чтобы помочь оформить карту прямо на месте. С начала проекта таким способом было зарегистрировано почти 13 тысяч карт.

"Только за последний игровой сезон нижегородцы и гости города оформили около 30 тысяч новых карт. Мы планируем продолжить выездную практику МФЦ и в новом сезоне", – рассказала директор регионального УМФЦ Светлана Мусарская.

Также существует возможность полностью дистанционного оформления карты с использованием биометрии или загранпаспорта через официальное приложение "Госуслуги. Карта болельщика".

Напомним, с 4 июля 2022 года наличие карты является обязательным условием для приобретения билетов и абонементов на матчи РПЛ.

Развитие цифровых сервисов, таких как "Карта болельщика", входит в задачи федерального проекта "Цифровые платформы в отраслях социальной сферы". Он реализуется в рамках национального проекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства", который стартовал в России с 1 января 2025 года по поручению президента Владимира Путина. Новый проект является продолжением и развитием нацпроекта "Цифровая экономика".