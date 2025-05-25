Полная программа празднования Дня России в Нижнем Новгороде
Какие изменения в законодательстве начали действовать с июня 2025 года
Где в Нижегородской области больше всего заболевших ВИЧ
Нижегородцам рассказали, что такое "зуд купальщика" и как его избежать
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Спорт
17 июня 2025 13:15  [169] Болельщики оформили более 147 тысяч фан-карт в Нижнем Новгороде
16 июня 2025 19:38  [423] Глеб Никитин встретился с новым наставником ФК "Пари НН"
16 июня 2025 18:17  [410] РФС оставил ФК "Пари НН" в РПЛ
15 июня 2025 17:02  [627] Фасад и крышу малого спортзала стадиона "Радий" отремонтируют в Нижнем Новгороде  
15 июня 2025 10:15  [446] Всадники России и Беларуси сразились за Кубок губернатора Нижегородской области
14 июня 2025 18:40  [577] ФК "Волна" вничью сыграл с "Акроном-2"
14 июня 2025 13:10  [1643] Мелик-Гусейнов заявил, что "Пари НН" готов к любому решению РФС
12 июня 2025 19:00  [810] ФК "Пари НН" расторг контракт с Виктором Ганчаренко
12 июня 2025 16:35  [767] Нижний Новгород примет этап Кубка России по лыжероллерам
12 июня 2025 14:20  [712] ВК АСК сохранит тренерский штаб на сезон 2025/2026
Спорт

Болельщики оформили более 147 тысяч фан-карт в Нижнем Новгороде

17 июня 2025 13:15  [169] Спорт
Болельщики оформили более 147 тысяч фан-карт в Нижнем Новгороде

Более 147 тысяч "Карт болельщика" оформили жители Нижегородской области и гости региона с начала действия инициативы. Документ остается обязательным для посещения матчей Российской премьер-лиги, включая домашние игры ФК "Пари Нижний Новгород".

Как отметил министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло, несмотря на сложный сезон, команда сохранила прописку в РПЛ, а значит, стадион "Нижний Новгород" продолжит принимать матчи на высшем уровне.

"Карта болельщика" не только обеспечивает безопасность на стадионе, но и делает процесс покупки билетов и прохода на трибуны более удобным. Оформляется она один раз и сохраняется в личном кабинете на портале «Госуслуги». Для входа на матч достаточно предъявить QR-код билета.

Подать заявку на получение карты можно как онлайн через портал "Госуслуги", так и очно в любом отделении МФЦ в регионе. Кроме того, специалисты многофункциональных центров выезжали на стадион, чтобы помочь оформить карту прямо на месте. С начала проекта таким способом было зарегистрировано почти 13 тысяч карт.

"Только за последний игровой сезон нижегородцы и гости города оформили около 30 тысяч новых карт. Мы планируем продолжить выездную практику МФЦ и в новом сезоне", – рассказала директор регионального УМФЦ Светлана Мусарская.

Также существует возможность полностью дистанционного оформления карты с использованием биометрии или загранпаспорта через официальное приложение "Госуслуги. Карта болельщика".

Напомним, с 4 июля 2022 года наличие карты является обязательным условием для приобретения билетов и абонементов на матчи РПЛ.

Развитие цифровых сервисов, таких как "Карта болельщика", входит в задачи федерального проекта "Цифровые платформы в отраслях социальной сферы". Он реализуется в рамках национального проекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства", который стартовал в России с 1 января 2025 года по поручению президента Владимира Путина. Новый проект является продолжением и развитием нацпроекта "Цифровая экономика".

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
карта болельщика ФК Пари НН Футбол
Поделиться:
Новости по теме
16 июня 2025 19:38  [423] Глеб Никитин встретился с новым наставником ФК "Пари НН"
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон Беги, герой!: ищите себя на фото
25 мая 2025 16:25В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон "Беги, герой!": ищите себя на фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных