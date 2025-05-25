Плохое качество воды в Семеновском округе привело к прокурорской проверке Общество

Сотрудники Семеновской городской прокуратуры в Нижегородской области провели проверку соблюдения законодательства в сфере предоставления коммунальных услуг. Поводом для надзорных мероприятий послужили материалы, размещённые в средствах массовой информации.

В результате выяснилось, что питьевая вода, поставляемая жителям ряда населённых пунктов Семеновского городского округа, не соответствует установленным санитарным нормам и гигиеническим требованиям.

Проверка показала, что в деятельности ответственных служб допущены серьёзные нарушения законодательства, регулирующего санитарно-эпидемиологическое благополучие населения. В частности, выявлено игнорирование санитарных правил, а также отсутствие необходимых санитарно-гигиенических и противоэпидемических мер.

Для устранения выявленных нарушений прокуратура направила представление в адрес руководителя муниципального предприятия "Горводопровод". По итогам рассмотрения документа виновные должностные лица были привлечены к административной ответственности.

Ранее сообщалось, что прокуратура Нижегородской области защитила в судебном порядке права граждан, пострадавших от взрыва газа в многоквартирном доме в селе Маргуша.