Плохое качество воды в Семеновском округе привело к прокурорской проверке

Сотрудники Семеновской городской прокуратуры в Нижегородской области провели проверку соблюдения законодательства в сфере предоставления коммунальных услуг. Поводом для надзорных мероприятий послужили материалы, размещённые в средствах массовой информации.
В результате выяснилось, что питьевая вода, поставляемая жителям ряда населённых пунктов Семеновского городского округа, не соответствует установленным санитарным нормам и гигиеническим требованиям.
Проверка показала, что в деятельности ответственных служб допущены серьёзные нарушения законодательства, регулирующего санитарно-эпидемиологическое благополучие населения. В частности, выявлено игнорирование санитарных правил, а также отсутствие необходимых санитарно-гигиенических и противоэпидемических мер.
Для устранения выявленных нарушений прокуратура направила представление в адрес руководителя муниципального предприятия "Горводопровод". По итогам рассмотрения документа виновные должностные лица были привлечены к административной ответственности.
Ранее сообщалось, что прокуратура Нижегородской области защитила в судебном порядке права граждан, пострадавших от взрыва газа в многоквартирном доме в селе Маргуша.
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