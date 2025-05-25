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Общество

Прокуратура взяла на контроль смертельное ДТП в Пильнинском районе

12 июня 2025 11:08  [131] Общество
Прокуратура взяла на контроль смертельное ДТП в Пильнинском районе

Фото: прокуратура Нижегородской области

Прокуратура Нижегородской области взяла под особый контроль расследование дорожно-транспортного происшествия, случившегося в Пильнинском районе поздним вечером 11 июня. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. 

Напомним, три легковых автомобиля столкнулись на трассе М-12 "Восток" в Нижегородской области. В результате ДТП на месте погибли один из водителей и 20-летний пешеход, который находился на проезжей части в момент столкновения.

Кроме того, пострадали шесть человек, двое из них подростки. Все они были доставлены в медучреждение.

На место происшествия прибыла прокурор Пильнинского района Елена Мельникова, чтобы лично проконтролировать ситуацию.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Ход расследования находится под контролем надзорного ведомства.

Ранее сообщалось, что нижегородская прокуратура проведет проверку и даст оценку соблюдению требований законодательства в области пожарной безопасности из-за медцентра, вспыхнувшего на улице Большой Покровской.

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Теги:
ДТП Пильнинский район Прокуратура
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