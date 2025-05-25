Прокуратура взяла на контроль пожар в клинике на Большой Покровской

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Прокуратура Нижегородской области контролирует ход устранения последствий пожара, вспыхнувшего на трехэтажной частной клиники на улице Большой Покровской. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Напомним, днем 10 июня на Большой Покровской улице, 62/5 загорелся медцентр. Как сообщили в МЧС, огонь охватил 400 квадратных метров. Из клиники эвакуировали 100 человек, пострадавших нет. Участок около здания перекрыли для тушения, на прилегающих улицах образовались заторы.
В настоящее время ведется установление всех обстоятельств случившегося. Причины возгорания предстоит выяснить специалистам.
В рамках надзорных мероприятий прокуратура даст оценку соблюдению требований законодательства в области пожарной безопасности.
Ранее сообщалось, что жилая квартира загорелась на 3-м этаже в многоквартирном доме на улице Мирошникова. в Нижнем Новгороде.
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