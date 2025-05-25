Трамвай №12 в Нижнем Новгороде начнет курсировать чаще в часы пик

В Нижнем Новгороде с 17 июня увеличили количество трамваев на маршруте №12, соединяющем "52-й квартал" и улицу Строкина. Об этом сообщили в нижегородском "Центре развития транспортных систем".
Теперь в утренние и вечерние часы пик трамваи будут курсировать с интервалом в 12 минут. Это позволит сократить время ожидания и повысить комфорт передвижения для пассажиров.
Первый трамвай от остановки "52-й квартал" отправляется в 06:00, последний — в 21:24. В обратном направлении, с улицы Строкина, первый состав выходит в рейс в 06:18, а последний — в 21:42.
Актуальное расписание движения трамваев маршрута №12 уже размещено на портале АСИП.
Ранее сообщалось, что трамвайное депо №3 в Нижнем Новгороде планируют обследовать перед реконструкцией. Напомним также, что С 11 июня в Нижнем Новгороде возобновилось движение трамвайного маршрута №8 на участке от улицы Игарской до конечной остановки "Малышево".
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