Трамвай №12 в Нижнем Новгороде начнет курсировать чаще в часы пик Общество

В Нижнем Новгороде с 17 июня увеличили количество трамваев на маршруте №12, соединяющем "52-й квартал" и улицу Строкина. Об этом сообщили в нижегородском "Центре развития транспортных систем".

Теперь в утренние и вечерние часы пик трамваи будут курсировать с интервалом в 12 минут. Это позволит сократить время ожидания и повысить комфорт передвижения для пассажиров.

Первый трамвай от остановки "52-й квартал" отправляется в 06:00, последний — в 21:24. В обратном направлении, с улицы Строкина, первый состав выходит в рейс в 06:18, а последний — в 21:42.

Актуальное расписание движения трамваев маршрута №12 уже размещено на портале АСИП.

Ранее сообщалось, что трамвайное депо №3 в Нижнем Новгороде планируют обследовать перед реконструкцией. Напомним также, что С 11 июня в Нижнем Новгороде возобновилось движение трамвайного маршрута №8 на участке от улицы Игарской до конечной остановки "Малышево".