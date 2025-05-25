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Общество

Нижегородский трамвай №18 отменят из-за ремонта на Чернопрудном кольце

09 июня 2025 12:16  [3] Общество
Нижегородский трамвай №18 отменят из-за ремонта на Чернопрудном кольце

В Нижнем Новгороде стартует масштабная реконструкция трамвайных путей на Чернопрудном кольце. Как сообщили в "Центре развития транспортных систем", работы начнутся 15 июня и будут проходить в несколько этапов.

Проект реализуется в тесной координации с коммунальными службами: одновременно с обновлением путей будет вестись перекладка инженерных коммуникаций, что позволит минимизировать количество вскрытий дорожного полотна в будущем.

Первым этапом станет демонтаж рельсов на участке улицы Октябрьской. При этом движение автомобилей по улице сохранят, однако трамвайный маршрут №18, соединяющий Трамвайное депо №1 и остановку "Черный пруд", временно прекратит работу.

Городские власти призывают нижегородцев учитывать изменения в транспортной схеме при планировании поездок по центральным районам города.

Завершить все работы на Чернопрудном кольце планируется к ноябрю 2025 года.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде снова перенесли запуск трамвайного маршрута №8. Напомним, что власти обозначили сроки завершения реконструкции трамвайной сети в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Ремонт дорог Трамвай ЦРТС
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