Стало известно, когда закончится ремонт трамвайных путей в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Кира Мишина

В Нижнем Новгороде продолжаются работы по обновлению трамвайной инфраструктуры. Как сообщил директор компании "Экологические проекты" Евгений Грабовский, на начало июня в городе заменены 80 километров трамвайных путей — это более половины от общего объема, предусмотренного действующим концессионным соглашением.

В 2025 году подрядчики планируют завершить укладку путей на улицах Белинского, Малой Ямской, Красносельской, Зеленском и Окском съездах, а также на трамвайных кольцах на Черном пруду.

В настоящее время завершается устройство последнего узла на улице Белинского — в районе пересечения с улицей Кулибина. Некоторое отставание от графика наблюдается на перекрестке Малой Ямской и Красносельской. Причиной задержки стали технические сложности: в этом месте проходят два газопровода, требующие дополнительной защиты с помощью специальных футляров. Их сейчас устанавливают.

Продолжаются работы на участках улиц Ошарской и Кузнечихинской до Лапшихи. Однако, как отметил Грабовский, полностью завершить их до конца года, вероятно, не удастся.

По Зеленскому съезду верхняя часть уже готова. Сейчас ведется укрепление склона, после чего рабочие перейдут к нижнему участку — от дренажной трубы до площади Народного Единства. "Если все пойдет по плану, то в конце июня мы заходим и к 1 сентября должны будем полностью завершить работы", — уточнил Грабовский.

На улице Октябрьской продолжается укладка путей на отрезке от Большой Покровской до Алексеевской. Завершить эти работы планируется до конца июня.

"В работе остается перекресток Октябрьской и Большой Покровки. В силу праздников, чтобы не мешать туристическому потоку и дать людям возможность спокойно отдыхать, мы временно приостанавливаем работы. Одна полоса уже заменена, вторую начнем после 12 числа. В активной стадии остаются только Чернопрудные кольца — это технически сложный узел, где пересекаются несколько улиц и проходит множество коммуникаций. Работы здесь, по нашим расчетам, продлятся до ноября", — сообщил глава компании.

В Заречной части города 31 мая начались строительно-монтажные работы на участке от парка Первого мая до улицы Аксакова, а также по маршруту №8 — от шестой проходной до Гнилиц.

По словам Грабовского, на отрезке от 6-й проходной до Малышево основные работы завершены, и сейчас идет процесс обкатки — специалисты проверяют состояние путей и устраняют возможные дефекты. Если проблем не выявится, движение на этом участке будет запущено.

От Малышево до Гнилиц работы выполняет новый подрядчик. С предыдущей организацией контракт был расторгнут. Ввод в эксплуатацию этого участка планируется к сентябрю, в крайнем случае — к октябрю.

Ранее сообщалось, что маршрут трамвая №417 в Нижнем Новгороде изменят из-за ремонта путей на участке от улицы Аксакова до парка имени 1 Мая.