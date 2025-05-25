Еще 10 глэмпингов построят в Нижегородской области Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Нижегородской области в течение ближайших трёх лет появятся десять новых модульных отелей. Их строительство будет реализовано при поддержке национального проекта "Туризм и гостеприимство".

Новые гостиничные объекты разместятся на территории семи муниципалитетов региона. Три из них построят в Городецком округе, два — в Павловском. По одному отелю появится в городском округе Дзержинск, а также в Борском, Вачском, Семёновском и Сокольском округах.

Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Он отметил, что реализация проекта стала возможной благодаря решению Министерства экономического развития РФ, которое одобрило заявки инвесторов по итогам конкурсного отбора на получение федеральных субсидий.

"Мы очень ценим, что Минэкономразвития поддерживает предпринимателей, готовых инвестировать в туристическую отрасль. Благодаря таким инициативам у нас появляются новые возможности для комфортного отдыха в живописных уголках региона. Это важно как для туристов, так и для самих нижегородцев", — подчеркнул глава региона.

По информации регионального министерства туризма и промыслов, на строительство модульных отелей будет направлено порядка 430 миллионов рублей. Из этой суммы около 200 миллионов составят средства федерального и областного бюджетов. В результате номерной фонд области увеличится более чем на 120 номеров.

Министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев напомнил, что регион участвует в программе строительства модульных отелей с 2023 года. За это время уже было создано около 300 гостиничных номеров.

"Нацпроект 'Туризм и гостеприимство' открывает новые перспективы для развития внутреннего туризма. Это не только способ улучшить качество отдыха, но и реальный вклад в экономику муниципалитетов: появляются рабочие места, развивается инфраструктура", — отметил Яковлев.

С 2025 года в рамках нацпроекта планируется расширение поддержки: средства будут направляться и на строительство капитальных гостиничных объектов. В целом, по федеральной программе льготного кредитования, в Нижегородской области с 2021 по 2030 год планируется создать более 2300 гостиничных номеров. Общий объём инвестиций бизнеса в этот период составит около 50 миллиардов рублей.

Национальный проект "Туризм и гостеприимство", инициированный президентом России Владимиром Путиным, является продолжением программы "Туризм и индустрия гостеприимства". Его цель — развитие туристической инфраструктуры, производство специализированного оборудования, подготовка кадров, продвижение путешествий по стране и обеспечение высокого уровня сервиса и безопасности.