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Экономика

Еще два круглогодичных глэмпинг-парка появятся в Нижегородской области

28 мая 2025 16:22  [123] Экономика
Еще два круглогодичных глэмпинг-парка появятся в Нижегородской области

Фото: Александр Воложанин

В Нижегородской области появятся два новых круглогодичных туристско-рекреационных комплекса в формате глэмпинг-парков. Земельный совет региона одобрил предоставление участков под реализацию проектов в Городецком и Борском округах. Об этом в своем телеграм-канале сообщил заместитель губернатора Егор Поляков. 

По его словам, в Городецком округе глэмпинг создаст компания ООО "Новая земля". Объем инвестиций в проект составит 50 млн рублей. Второй комплекс, стоимостью 60 млн рублей, будет построен в Борском округе ООО "Флай". Здесь планируется создать пляжную зону и современные спортивные площадки, которые будут открыты не только для гостей комплекса, но и для местных жителей.

Всего же Нижегородский земельный совет согласовал 20 заявок на участки под инвестиционные проекты, в том числе строительство промышленных объектов. Общий объем инвестиций по ним достиг 2,7 млрд рублей.

Ранее мы писали, что с использованием механизма льготного кредитования до 2030 года в регионе планируется открыть 10 новых отелей.

Кроме того, сообщалось, что банк ДОМ.РФ выделил кредит в 1,6 млн рублей для строительства многофункционального туркомплекса с гостиницей. В рамках проекта также будет отреставрирован ОКН "Городская водонапорная башня". 
 

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Теги:
Инвестиции Туризм
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