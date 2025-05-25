Еще два круглогодичных глэмпинг-парка появятся в Нижегородской области Экономика

Фото: Александр Воложанин

В Нижегородской области появятся два новых круглогодичных туристско-рекреационных комплекса в формате глэмпинг-парков. Земельный совет региона одобрил предоставление участков под реализацию проектов в Городецком и Борском округах. Об этом в своем телеграм-канале сообщил заместитель губернатора Егор Поляков.

По его словам, в Городецком округе глэмпинг создаст компания ООО "Новая земля". Объем инвестиций в проект составит 50 млн рублей. Второй комплекс, стоимостью 60 млн рублей, будет построен в Борском округе ООО "Флай". Здесь планируется создать пляжную зону и современные спортивные площадки, которые будут открыты не только для гостей комплекса, но и для местных жителей.

Всего же Нижегородский земельный совет согласовал 20 заявок на участки под инвестиционные проекты, в том числе строительство промышленных объектов. Общий объем инвестиций по ним достиг 2,7 млрд рублей.

Ранее мы писали, что с использованием механизма льготного кредитования до 2030 года в регионе планируется открыть 10 новых отелей.

Кроме того, сообщалось, что банк ДОМ.РФ выделил кредит в 1,6 млн рублей для строительства многофункционального туркомплекса с гостиницей. В рамках проекта также будет отреставрирован ОКН "Городская водонапорная башня".

