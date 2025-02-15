Более 21 млрд рублей заработала Нижегородская область на туристах в 2024 году Культура и отдых

Более 21 млрд рублей заработала Нижегородская область на туристах в 2024 году. Об этом в своем Telegram-канале сообщил заместитель губернатора региона Олег Беркович.

По его словам, прирост объема платных услуг по сравнению 2023 годом составил почти 22% - с 17,9 млрд рублей до 21,8 млрд рублей.

Интерес туристы проявляют не только к столице Приволжья, но и к малым городам. В Арзамасе, Городце, Большом Болдине, Выксе, Дивееве, Балахне развивается инфраструктура для приема гостей.

Замгубернатора назвал причину, по которой область находится в топе: это строительство гостиниц и глэмпингов, расширение экотроп, образование персонала и другие.

"Нижегородская область даёт туристу разнообразие видов отдыха, маршрутов, развлечений, поэтому мы в топе направлений для путешествий", - сказал он.

Ранее Олег Беркович сообщал, что в 2024 году Нижегородскую область посетили более 4,7 миллиона туристов. Этот показатель стал рекордным для региона.