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Культура и отдых

Более 21 млрд рублей заработала Нижегородская область на туристах в 2024 году

18 февраля 2025 09:28  [54] Культура и отдых

Более 21 млрд рублей заработала Нижегородская область на туристах в 2024 году. Об этом в своем Telegram-канале сообщил заместитель губернатора региона Олег Беркович. 

По его словам, прирост объема платных услуг по сравнению 2023 годом составил почти 22% - с 17,9 млрд рублей до 21,8 млрд рублей.  

Интерес туристы проявляют не только к столице Приволжья, но и к малым городам. В Арзамасе, Городце, Большом Болдине, Выксе, Дивееве, Балахне развивается инфраструктура для приема гостей. 

Замгубернатора назвал причину, по которой область находится в топе: это строительство гостиниц и глэмпингов, расширение экотроп, образование персонала и другие.

"Нижегородская область даёт туристу разнообразие видов отдыха, маршрутов, развлечений, поэтому мы в топе направлений для путешествий", - сказал он. 

Ранее Олег Беркович сообщал, что в 2024 году Нижегородскую область посетили более 4,7 миллиона туристов. Этот показатель стал рекордным для региона.

 

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Теги:
Туризм
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