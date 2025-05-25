Нижегородскую школьницу проверяют после пения на могиле участника СВО

В Нижегородской области полиция начала проверку после появления в сети видеозаписи, на которой несовершеннолетняя девушка поет на кладбище.
На кадрах, распространившихся в социальных сетях, видно, как 15-летняя жительница города Бор исполняет композицию "Забери меня с собой" на могиле бойца, участвовавшего в специальной военной операции. Поведение школьницы вызвало волну обсуждений и критики в интернете.
Как сообщили в Главном управлении МВД по Нижегородской области, в настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку всех обстоятельств случившегося.
С подростком уже проведена профилактическая беседа. Также в ситуацию вовлечены представители подразделения по делам несовершеннолетних — они работают с родителями девушки.
Ранее сообщалось, что осквернение могил бойцов СВО под Городцом привело к уголовному делу.
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