Нижегородскую школьницу проверяют после пения на могиле участника СВО Происшествия

В Нижегородской области полиция начала проверку после появления в сети видеозаписи, на которой несовершеннолетняя девушка поет на кладбище.

На кадрах, распространившихся в социальных сетях, видно, как 15-летняя жительница города Бор исполняет композицию "Забери меня с собой" на могиле бойца, участвовавшего в специальной военной операции. Поведение школьницы вызвало волну обсуждений и критики в интернете.

Как сообщили в Главном управлении МВД по Нижегородской области, в настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку всех обстоятельств случившегося.

С подростком уже проведена профилактическая беседа. Также в ситуацию вовлечены представители подразделения по делам несовершеннолетних — они работают с родителями девушки.

Ранее сообщалось, что осквернение могил бойцов СВО под Городцом привело к уголовному делу.