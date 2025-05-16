Надгробия почетных жителей Богородска нашли поваленными в кустах кладбища Происшествия

Фото: соцсети

В Богородске Нижегородской области на территории местного кладбища были обнаружены поваленные надгробия, принадлежавшие потомственным почетным гражданам города. Об этом сообщают жители в социальных сетях.

На опубликованных фотографиях видны памятники с фамилией Александровы и датами захоронения с 1900 по 1906 год. Надгробия оказались в кустах неподалеку от заброшенного семейного участка.

В администрации округа пояснили, что памятники, вероятно, упали с оснований из-за ветхости и времени. Там подчеркнули, что за состояние надгробий отвечают родственники. В настоящее время ведется их поиск.

Местные власти намерены связаться с потомками, чтобы помочь в восстановлении разрушенных надгробий. О происшествии также уведомлены сотрудники полиции.

Ранее сообщалось, что школьница пнула кладбищенский памятник в Балахне. Полицейские ее нашли и провели профилактическую беседу, а в отношении родителей составили административный протокол за ненадлежащее воспитание.