Новые мемориальные доски установят в Нижнем Новгороде Общество

На очередном заседании Комитета по увековечению памяти выдающихся личностей и исторических событий в Нижнем Новгороде, прошедшем 21 мая, были рассмотрены и одобрены несколько инициатив, касающихся установки мемориальных досок и наименования общественного пространства. Об этом сообщает пресс-служба городской думы.

Одним из ключевых решений стало согласование предложения от коллектива Волжского государственного университета водного транспорта об установке памятной доски в честь Владимира Кириллова. Он был капитаном речного флота, участником Сталинградской битвы, ветераном Великой Отечественной войны, кавалером двух орденов Ленина и Героем Социалистического Труда.

Идея увековечить его память обсуждалась еще в прошлом году. Первоначально рассматривались разные места для установки доски — сначала фасад жилого дома на улице Фрунзе, затем площадь Маркина.

Также члены Комитета поддержали ходатайства трех школ города — № 97, № 29 и № 101 имени Е.Е. Дейч — об установке мемориальных досок в память о выпускниках, погибших в ходе специальной военной операции. Памятные знаки планируется разместить на фасадах соответствующих учебных заведений.

Еще одна инициатива поступила от сотрудников Центрального конструкторского бюро "Лазурит". Они предложили увековечить память Станислава Лавковского, руководившего бюро с 1980 по 1993 год и проработавшего там в общей сложности 43 года. Мемориальная доска в его честь будет установлена на одном из зданий ЦКБ на улице Свободы.

Кроме того, в рамках заседания обсудили возможность присвоения имени сквера одной из безымянных зеленых зон на проспекте Ильича. Предложение касалось увековечения памяти Андрея Липгарта — главного конструктора Горьковского автозавода, доктора технических наук, члена-корреспондента Академии артиллерийских наук, автора более 70 научных работ и девяти изобретений.

По итогам обсуждения было решено рекомендовать для наименования участок зеленой зоны, расположенный между проспектом Ильича и улицей Лоскутова. Вопрос будет направлен на рассмотрение профильной комиссии городской администрации.

Ранее сообщалось, что торжественное открытие мемориальной доски в честь Виктора Карпочева прошло в Нижнем Новгороде.