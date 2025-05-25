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Общество

МегаФон поможет в цифровой трансформации Новгородской области

18 июня 2025 13:44  [147] Общество
МегаФон поможет в цифровой трансформации Новгородской области

Фото: пресс-служба МегаФон

МегаФон и Правительство Новгородской области заключили соглашение о цифровизации региона и дальнейшем развитии телеком-инфраструктуры. Документ подписан на Петербургском международном экономическом форуме — 2025. Среди основных направлений сотрудничества — подключение к cети малых населенных пунктов и повышение уровня безопасности региона благодаря новейшим IT-технологиям.

Документ подписали генеральный директор МегаФона Хачатур Помбухчан и временно исполняющий обязанности губернатора Новгородской области Александр Дронов. В ближайшие четыре года стороны будут совместно совершенствовать цифровую инфраструктуру региона, а одной из главных целей сотрудничества станет рост удовлетворённости жителей качеством услуг связи и государственных сервисов, которые можно получить в электронном виде.

МегаФон и Правительство региона также намерены развивать систему дистанционного мониторинга для предотвращения лесных пожаров: оператор помогает защищать заповедные новгородские леса с 2014 года. Кроме того, в малых населённых пунктах Боровичского, Старорусского и Новгородского районов будут построены новые базовые станции, часть из них установят уже этим летом.

Стороны также договорились применять современные цифровые решения в сферах жилищно-коммунального хозяйства, образования, здравоохранения, транспорта и экологии.

«В Новгородской области МегаФон оказывает услуги связи крупнейшим предприятиям и активно участвует в социально значимых проектах. Только за последние пять лет наши инженеры построили в регионе десятки новых базовых станций, проложили 370 километров волоконно-оптических линий, провели масштабный рефарминг сети. Итогом сегодняшнего соглашения станет дальнейшая модернизация цифровой инфраструктуры: доступ к скоростному интернету и качественной голосовой связи получит ещё больше жителей самых отдалённых районов и малых населённых пунктов», — отметил генеральный директор МегаФона Хачатур Помбухчан.

По словам временно исполняющего обязанности губернатора Александра Дронова, цифровая трансформация региона — одна из ключевых задач правительства Новгородской области.

«Мы стремимся предоставить доступ к мобильной связи и интернету всем жителям: и сельчанам, и горожанам вне зависимости от места проживания. Особое внимание уделяется совершенствованию систем безопасности и оповещения населения, профилактике нарушений правил дорожного движения. Ключевая цель соглашения — сделать жизнь в регионе еще более комфортной, а предоставление услуг в электронном виде удобным и быстрым», — подчеркнул Александр Дронов.

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Теги:
Мегафон
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