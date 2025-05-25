Ракета разрушила квартиру нижегородки во время атаки на Тель-Авив

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Квартира нижегородки Алии Судаковой, проживающей в Тель-Авиве, оказалась под ударом во время ракетной атаки, нанесённой по Израилю. Фотографиями разрушений женщина поделилась в своих социальных сетях.
Напомним, в ночь с 15 на 16 июня конфликт между Ираном и Израилем обострился, что привело к обмену ракетными ударами по центральным частям стран. Под обстрелы попали многие жилые дома.
По словам Алии, тревога началась глубокой ночью. Несмотря на громкие взрывы, она сначала не собиралась идти в укрытие, но супруг настоял. Даже в бомбоубежище было слышно, как над городом разрываются ракеты. Один из взрывов был настолько мощным, что, по словам женщины, на миг показалось, будто обрушился потолок.
Семья Судаковых вернулась домой и обнаружила, что их квартира серьезно пострадала. Все окна были выбиты, некоторые рамы потрескались, а пол и мебель были покрыты осколками. Несмотря на разрушения, никто из близких не пострадал. Даже попугай Дуся, оставшийся дома, уцелел.
"Я смотрела на разруху вокруг себя и думала: слава богу, что мы все живы. Это правда, какое-то чудо", — рассказала Алия Судакова.
Сейчас семья пытается привести жильё в порядок несмотря на то, что в квартире по-прежнему нет стекол.
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